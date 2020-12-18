يورجن كلوب: عودة تياجو ألكانتارا لتشكيلة ليفربول تقترب

قال يورجن كلوب المدير، الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب الفريق، اقترب من العودة إلى الملاعب.

ولم يلعب تياجو، الذي انضم لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، منذ تعرضه لإصابة في الركبة أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي.

ولكن اللاعب 29/ عامًا/ ظهر في مقطع فيديو عقب عودته للتدريبات هذا الأسبوع وقال كلوب إنه يقترب بقوة من العودة.

وقال كلوب للصحفيين :”إنه يقترب أكثر فأكثر وهو يسير في طريق جيد، ولكننا لن نتسرع في عودته، لا يمكننا أن نتسرع كما أنه لن يتسرع لأنه غير مسموح له”.

وأضاف :”بالطبع، من الرائع عودته للملعب، والمشاركة في التدريبات، والقيام بالكثير من الأمور، ولكنه لم ينضم لتدريبات الفريق الجماعية بعد، وهذه هي الخطوة الأخيرة”.

وقال كلوب إن تياجو سيتم تقييمه في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال :”سنرى كيف ستكون عطلة نهاية الأسبوع الحالية معه في الملعب وفي الأسبوع المقبل سنرى ما إذا كان بإمكانه المشاركة في التدريبات الجماعية”.

وأضاف :” لست على يقين في الوقت الحالي، هناك القليل من الاختبارات، يتعين عليه أن يتجاوزها في الملعب قبل أن نتخذ قرارًا بعودته”.