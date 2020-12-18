بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والعربي في نهائي كأس أمير قطر 2020 “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة السد والعربي في قمة مباريات اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، لحساب نهائي كأس أمير قطر نسخة عام 2020.

تنطلق مباراة اليوم بين السد والعربي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر ، 19:00 بتوقيت السعودية ، على ستاد الريان المونديالي.

وينقل اللقاء عبر قناة الكأس القطرية الأولى بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، وعبر قناة بين سبورت الأولى بصوت المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، كما تبث عبر قناة بين سبورتس المفتوحة، والقناة المغربية الرياضية.

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وترشح السد إلى المباراة النهائية على حساب الدحيل، حين هزمه بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف لهدف واحد على ملعب ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

أما فريق العربي فحقق الفوز على المرخية بنتيجة 2/0 على نفس الملعب “ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل” والذي شهد كذلك تأهل العربي في ربع النهائي على حساب الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها بيير ميشيل لاسوغا وخليفة سعد خلف المالكي.

ولم يحقق العربي أي فوز على السد في آخر 5 مباريات بينهما في جميع المسابقات، وفاز السد 4 مرات بنتائج 3/0 و6/1 و4/0 و4/1، مقابل تعادل وحيد للعربي 1/1 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد يوم 27 فبراير 2020.

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السد 2-1 العربي

???? ستاد الريان المونديالي

???? نهائي كأس أمير قطر 2020

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