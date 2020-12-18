اخبار مصر | الاسماعيلي يخسر أحد أهم لاعبيه لمدة 15 يومًا

أعلن النادي الإسماعيلي المصري اليوم الجمعة غياب عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة:”أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب عبد الرحمن مجدي، وظهرت نتيجتها اليوم، إصابته بتمزق في العضلة الضامة”.

وأضاف :”يحتاج عبد الرحمن مجدي لراحة لا تقل عن أسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية”.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الجونة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وكان مجدي أصيب خلال المباراة التي تعادل فيها الإسماعيلى مع الإنتاج الحربي 3/3 أمس الخميس.