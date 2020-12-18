اخبار السعودية | نجم اتحاد جدة يفضح مجلة مصرية ويُطلب التحقيق العاجل!

أكد محترف اتحاد جدة، أحمد حجازي، عدم صحة ما نُشر في إحدى المجلات المصرية المشهورة، حول رفضه ترك الدوري الإنجليزي، الأقوى في العالم، والانتقال إلى فريقه الحالي، وأن مرور وست بروميتش ألبيون بضائقة مالية، كان سبب الاستغناء عنه، والموافقة على رحيله إلى العميد، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وشدد المدافع الدولي المصري على أن هذا الحوار من وحي الخيال، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لم أُدلِ بأي تصريحات مؤخرا لأي مكان أو إجراء حوار صحفي لأي منصة أو مجلة إعلامية، وبالتحديد مجلة الإذاعة والتلفزيون الملحق الرياضي (ماسبيرو)”.

وأضاف “أن يتم عمل حوار صحفي أمس ونَسبُه لي من وحي الخيال ليس أمرا جيداً على الإطلاق وأتمنى من المسؤولين عن هذه المجلة العريقة التحقيق في هذا الأمر”.

وأنهى محترف الاتحاد “أُقدر تماماً دور الإعلام الرياضي في مصر و الوطن العربي و أُقدر و أُثَمّن دور الصحفيين بشكل عام في الرياضة المصرية و العربية”.

وانضم حجازي إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي 2020، على سبيل الإعارة من ويست بروميتش ألبيون، واستطاع اللاعب في فترة قصيرة الاستحواذ على حب واحترام الشارع الرياضي السعودي، ويقدم مع الاتحاد نتائج جيدة في بطولة الدوري، وكذلك وصل إلى ربع نهائي كأس الملك.

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