مصر تخسر من تونس في تصفيات امم افريقيا للشباب بقرار إداري..وهذه أسباب الكاف!

أنصت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لرأي اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، المكلفة بالاشراف على الدورة المجمعة لتصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا المقامة حاليًا على الأراضي التونسية، بشأن إلغاء مباراة مصر وتونس في الجولة الثانية، بسبب وصول المنتخب المصري إلى ملعب رادس بـ 14 لاعبًا فقط وليس 15 كما تنص لائحة بطولة شمال أفريقيا.

وأكدت بعثة منتخب مصر للشباب على وجود 15 لاعبًا في القائمة، غير أن اللجنة الطبية باتخاد شمال أفريقيا اعتبرت اللاعب “حمزة عبد الله حسين” مصابًا بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة قبل الذهاب إلي ملعب رادس في العاصمة تونس ظهر اليوم الجمعة.

ولم يستطع الكاف اتخاذ أي قرار بخصوص إلغاء المباراة لمدة 45 دقيقة كاملة، حيث حاولت البعثة المصرية مع مساعد مدرب المنتخب “عبد الستار صبري” اجبار الجانب التونسي على خوض اللقاء بـ 14 لاعبًا.

واشترط اتحاد شمال أفريقيا على المنتخبات المشاركة في المسابقة وجود 15 لاعبًا كحد أدنى في قائمة كل منتخب عند خوض أي مباراة، بواقع 11 لاعبًا على أرض الملعب، و4 على دكة البدلاء من بينهم حارس مرمى.

وأكد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا “وليد ماهر” على وجود مشاورات بين رئيس اللجنة الطبية واتحاد شمال أفريقيا وسكرتير الكاف للتوصل لحل لهذه الأزمة، في غياب المدير الفني للمنتخب “ربيع ياسين” المصاب هو الآخر بفيروس كورونا.

لكن كافة المحاولات بأت بالفشل بسبب إصرار الجانب التونسي واللجنة الطبية لاتحاد شمال أفريقيا على تطبيق اللائحة الخاصة بالبطولة، ما أدى إلى إلغاء المباراة، واعتبار منتخب مصر خاسرًا بنتيجة 2-0، وهي نفس النتيجة التي خسر بها بعد اعتباره منسحبًا أمام ليبيا في جولة الافتتاح يوم الثلاثاء الماضي.

وبهذه النتيجة تودع مصر البطولة المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في موريتانيا خلال شهر فبراير 2021، حيث ستصبح مباراة الفريق أمام الجزائر يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري تحصيل حاصل، وربما لن يتمكن الفريق من اكمال القائمة بسبب فيروس كورونا.