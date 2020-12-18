شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم كونغولي يدير مباراة الزمالك أمام غزالة التشادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويستضيف الزمالك الجولة كاملة في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم 23 ديسمبر الجاري. ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة، وسفاري أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين، وكيبينحو نومبي حكما رابعا. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم كونغولي يدير مباراة الزمالك أمام غزالة التشادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.