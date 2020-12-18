شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الاتحاد يتعادل مع سموحة 1-1 فى ديربي الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول بين الاتحاد السكندري وسموحة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نجح حسام حسن مهاجم سموحة في احراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 ، وبعدها بأربع دقائق يتعادل رزاق سيسيه لزعيم الثغر ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد الاسكندرية ، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كلًا من

محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود رزق، داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم في خط الدفاع.

مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح في خط الوسط.

رزاق سيسيه، عمار حمدى، خالد قمر في خط الهجوم.

بينما ضمت مقاعد البدلاء كلًا من عماد السيد، محمد عطوة، حسام عاشور، صبرى رحيل، روماريو، خالد الغندور، كريم الديب، احمد راشد، عبد السميع.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: أطهر الطاهر _ محمد عبد المنعم _ رجب نبيل _ أحمد جمال.

الوسط: محمود حليمو _ على غزال _ عبد الكبير وادي _ محمد كناريا _ رفيق كابو.

الهجوم: حسام حسن.

يذكر أن نادي الاتحاد استطاع الفوز في مباراة الجولة الأولى على حساب نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة بتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.