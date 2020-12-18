شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 29 نقطة حسمت أول ألقاب الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل النادى الأهلى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز ببطولة الدورى العام، وهى البطولة الأبرز فى مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى أقيمت 62 مرة بإضافة الموسم الجارى، وتوج المارد الأحمربـ 42 لقباً، ويليه الزمالك بـ12 لقباً، ثم الإسماعيلى بـ3 بطولات، ثم غزل المحلة والترسانة والأولمبى والمقاولون العرب بلقب وحيد.

فاز الزمالك بأول دورى له موسم 1959–60، بينما فاز الإسماعيلى بأول دورى له موسم 1966–67، وفاز نادى الترسانة باللقب الوحيد له موسم 1962–63، وفاز الأولمبى باللقب الوحيد له موسم 1965–66، وفاز المقاولون العرب باللقب الوحيد له موسم 1982–83، بينما فاز غزل المحلة باللقب الوحيد له موسم 1972–73.

ويُعتبر الأهلى والزمالك الوحيدين فى مصر اللذين لم يهبطا إلى دورى الدرجة الثانية منذ انطلاق البطولة، حامل اللقب حاليًا هو النادى الأهلى بعد فوزه باللقب فى موسم 2019–20.

موسم 1948 هى النسخة الأولى من بطولة الدورى، وشارك فى أول نسخة 11 فريقاً، وجاءت أسماء الفرق كالآتي: الأهلي، الترام، الزمالك، المصرى، يونان الإسكندرية، الأولمبى، الترسانة، بور فؤاد، السكة الحديد، الاتحاد السكندرى، والإسماعيلى.

فاز الأهلى باللقب بعد حصده 29 نقطة، ليحقق الأهلى لقبه الأول فى البطولة، وتواجه الترسانة والإسماعيلى فى مباراة لتحديد المركز الثاني، وفاز الترسانة بالمركز الثانى بعد فوزه على الإسماعيلى بنتيجة 3–2.

بينما هبط الترام بعد الخسارة فى جولة الهبوط، ويُعتبر الأهلى صاحب أقوى خط هجوم فى البطولة وكذلك أقوى خط دفاع، حيث سَجَّلَ لاعبو الأهلى 48 هدفًا، واستقبلت شباك الأهلى 21 هدفًا، وكان السيد الضظوى لاعب المصرى هو هدَّاف البطولة، حيث سَجَّلَ 15 هدفًا.