رسميًا.. إلغاء مباراة مصر وتونس وشكوى لـ«الكاف» ضد اللجنة الطبية للبطولة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن اتحاد شمال إفريقيا إلغاء مباراة مصر وتونس في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم لعدم اكتمال صفوف المنتخب المصري، واحتساب نتيجة المباراة لصالح تونس 3- صفر.
وقرر جمال محمد على، رئيس البعثة المصرية، تقديم شكوي ضد اللجنة الطبية لاتحاد شمال إفريقيا لدي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لتعنتها الواضح ضد مصر
ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، المكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليًا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.
ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبًا بدلًا من 15،ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبًا، وإلا ستعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.
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