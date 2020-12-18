شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي تونسي: أتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البعثة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي التونسي، هيثم الراشدي، إنه يتوقع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البعثة المصرية بعد تأكد إصابة أحد اللاعبين القادمين مؤخرًا من مصر.

وقال: «الحقيقة كان يوجد تخالط كبير بين جميع أفراد البعثة المصرية، والحالات ستزيد الأيام المقبلة»، وتابع: «من وجهة نظري رأيت أن أفراد البعثة المصرية لم تراعِ كل التدابير الاحترازية».