شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لجنة «الجنايني» كانت على علم برحيلهم.. وأبلغوني بمخاطبات «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه كان على علم برحيل عمرو الجنايني ولجنته منذ فترة، من خلال المخاطبات التى تمت بين الاتحادين الدولي والمصري، مؤكدًا أن مسؤولي فيفا علي تواصل تام وتنسيق معه من أجل خارطة الطريق الفترة المقبلة.
وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مدحت شلبي: «عمرو الجنايني وأعضاء لجنته الخماسية تم إخطارهم بالرحيل خلال مخاطبات بينهم وبين الفيفا».
وتابع: «إدارة الجبلاية أبلغوني بهذا الأمر وبالمخاطبات بينهم وبين فيفا التي أبلغتهم فيها برحيلهم«.
وأشاد الوزير بدور اللجنة وقيامها بدورها المطلوب خلال العام الماضي.
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