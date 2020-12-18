شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحسم مصير مباراة مصر وتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رأي اللجنة الطبية لاتحاد شمال أفريقيا والبعثة المصرية اللجوء للاتحاد الأفريقي لتحديد مصير المباراة، ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، المكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليًا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبًا بدلًا من 15.

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبًا، وإلا ستعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.