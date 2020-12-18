شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا يوجد تدخل حكومي في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تعاونهم ومراعاتهم للظروف الطارئة في اتحاد الكرة المصري على مدار العام الماضي وتقديرهم للموقف بشكل جيد.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مدحت شلبي: «فيفا يراعي ظروف مصر جيدًا وكل الأمور تمت من خلال التنسيق، دون أي تدخل من الوزارة كجهة حكومية، وإن أي تكهنات قبل وصول خطاب (فيفا) الثاني الخاص بتشكيل اللجنة الجديدة، لن تكون سوى اقتراحات وأمنيات تعبر عن وجهة نظر أصحابها».

وأضاف أن الأمور التى تخص «فيفا» ليس لوزارة الرياضة أي دخل فيها، وأن خطاب إقالة لجنة الجنايني وتعيين لجنة جديدة، تم إرساله من «فيفا» لاتحاد الكرة مباشرة دون تدخل من الوزارة، وأن اتحاد الكرة قام بإخطارنا بالخطاب الذي تلقاه فقط.