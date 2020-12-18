شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: تنسيق تام مع «فيفا» وننتظر خطاب تشكيل اللجنة الجديدة للجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتابع عن كثب كل تطورات الأمور داخل اتحاد الكرة المصرية، بعد قرار الاتحاد الدولي «فيفا»، بإقالة عمرو الجنايني وأعضاء لجنته، بخطاب رسمي تسلمته الجبلاية واللجنة الأوليمبية.

وقال وزير الشباب والرياضة، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مدحت شلبي: «فيفا سيرسل خطابًا جديدًا، خلال الساعات المقبلة، لوضع أسس اختيار المرشحين للجنة الثلاثية التى أوضح أنها ستتكون من عنصرين من الشباب وعنصر خبرة له باع طويل في الإدارة».

وتابع: «في ضوء التنسيق التام مع فيفا، سيتم تحديد شكل اللجنة الجديدة وهل سيقوم الاتحاد الدولي بإرسال مندوبين من إدارة ولجنة (الحوكمة) مثل المرة السابقة».

وأكد أن الوزارة على تنسيق تام مع «فيفا» حول المرحلة المقبلة، وأن كل الأمور تتم من خلال المواثيق الدولية والميثاق الأوليمبي، وفقًا للقانون واللوائح الدولية والمصرية.