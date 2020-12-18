شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقبل وفدًا إعلاميًا بحرينيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏استقبل اللواء عماد عبدالعزيز، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أمين الصندوق، الإعلامي البحريني الكبير، ناصر محمد ناصر، والإعلامي البحريني محمد إسماعيل، عضو الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية، بمقر النادي، في حضور الأستاذ عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية للنادي، ونبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة.

وقام عبدالعزيز بتسليم الوفد الإعلامي البحريني ميدالية ودرع نادي الزمالك على هامش تواجدهم في مقر النادي، مؤكدًا ترحيبه الكامل بجميع الإعلاميين والإخوة والأشقاء العرب في بلدهم الثاني مصر وناديهم الزمالك.

ومن جانبه، أكد الإعلامي ناصر محمد ناصر على سعادته الكبيرة بتواجده داخل مقر نادي الزمالك اليوم، حيث أشاد بحسن الضيافة والاستقبال من اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ويرتبط الإعلامي ناصر محمد ناصر بعلاقات طيبة بنادي الزمالك منذ عام 1968، حيث كان على تواصل مستمر مع مجالس الإدارات المتعاقبة على النادي بسبب حبه وتشجيعه لنادي الزمالك.‏