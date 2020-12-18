شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدراويش يعتذر لجماهير الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمود دونجا، لاعب الإسماعيلي، عن حزنه جراء فقدان فريقه نقطتين في أعقاب التعادل مع الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لكل فريق، في الأسبوع الثانى من عمر الدورى الممتاز.

وأضاف: «أود أن أتقدم باعتذار للجماهير التي نقدر مدى حزنها على النتيجة، فنحن نسعى لتقديم الأفضل وتحسين النتائج لعودة الفريق بشكل تدريجي إلى مكانته والمنافسة على مقعد بالمربع الذهبى».

وبسؤاله عن مشاركته في مركز قلب الدفاع، أجاب لاعب ارتكاز المقاصة والزمالك سابقًا: «لا توجد أي أزمة في المشاركة بمركز قلب الدفاع، فإننى أتطلع لخدمة فريقى في أي مركز يحتاجنى ودائمًا ما أكون تحت أمر الجهاز الفني».

واختتم حديثه قائلًا: «الجميع لديه هدف واضح وصريح هذا الموسم هو مصالحة الجماهير من خلال تحسين وضع الفريق في جميع المسابقات التي يشارك بمنافساتها».

الجدير بالذكر أن «دونجا» منذ انضمامه لصفوف الدراويش في يناير من العام الماضى، لعب 4308 دقائق، سجل خلالها هدفا واحدا.