شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة سوبر على رادار الأهلي في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وضعت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي صفقة جديدة في الصورة، خوفًا من تعثر التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.
ووفقًا لتقارير صحفية من جنوب أفريقيا، فإن اللجنة بدأت تتحرك في اتجاه التفاوض مع لاعب منتخب الأولاد كيدان دوللى، نجم وسط مونبيليه الفرنسى، وذلك بناء على توصية من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لدرايته بمستوى اللاعب الذي سبق أن قام بتدريبه مع صن داونز عام 2016.
وأكدت صحيفة «سوكر لادوما» الجنوب أفريقية أن الأهلي بدأ التفكير بقوة في ضم دوللي، الذي رحل إلى مونبيليه الفرنسي ويتبقى في عقده موسم واحد، وهو ما قد يمهد الطريق لانضمامه للأهلي.
ويجيد دوللي، (27 عامًا)، اللعب في مركز الجناح الهجومي وصانع الألعاب، وخاض 18 مباراة دولية مع جنوب أفريقيا.
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