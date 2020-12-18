شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب مسحة لاعب مصري يتسبب في تأخر انطلاق مباراة المنتخب أمام تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر بتونس أن الحارس حمزة علاء سبب أزمة مباراة مصر وتونس للشباب، حيث أجرى اللاعب مسحة، أثبتت سلبيتها من جانب «كاف»، وجاءت مسحة اللاعب إيجابية من جانب اللجنة الطبية للبطولة.

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، المكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبًا بدلاً من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعباً وإلا ستعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.