شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية توصي بإلغاء مباراة مصر وتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، المكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حالياً بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبًا بدلًا من 15.

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبًا، لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.