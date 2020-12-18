شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد أفضل نجومه أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلى عن مواجهة الجونة المقرر لها الأثنين المقبل فى ثالث جولات مسابقة الدورى المحلي. وكشفت الأشعة تعرض اللاعب لتمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج لفترة راحة لاتقل عن أسبوعين قبل العودة للتدريبات، وتعادل الإسماعيلي أمس مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل منهما والتى على إثرها تعرض جناح الفريق بجانب عماد حمدي للاصابة. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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