شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لموسيماني قبل ساعات من مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، صدمة جديدة بعد علمه بنقل ابنته إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، للخضوع للبروتوكول العلاجى المتبع، وذلك بعد أيام قليلة من ثبوت إصابة والدها بالفيروس، والذى يغيب عن القيادة الفنية للفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام.

وكانت عائلة بيتسو موسيماني وصلت قبل أيام إلى القاهرة للاحتفال مع مدرب القلعة الحمراء بأعياد الميلاد، وقام موسميانى بالاتصال بابنته للاطمئنان عليها بعد دخولها المستشفى.

كما حرص على الاتصال بالجهاز المعاون للفريق للاطمئنان على آخر التحضيرات الخاصة بمباراة الفريق أمام المحلة.