شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يلحق الخسارة الأولى بـ«الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ألحق العروبة الخسارة الأولى بضيفه الإمارات بفوزه عليه 3-2 ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وتقدم العروبة بثلاثية سريعة عبر فيكتور نوانبري (الدقيقة الأولى و37) وسعيد عبيد (29)، وقلص «الصقور» النتيجة عبر دييغو داسيلفا في الدقيقتين 76 و78.

بقي الإمارات في الصدارة مؤقتاً برصيد 10 نقاط، وهو قد يخسر القمة في حال فوز مطارديه مسافي والبطائح اللذين يتواجهان اليوم، أما العروبة الذي حقق فوزه الأول بعد تعادلين وخسارة فرفع رصيده إلى 5 نقاط.

وتقام مباراتان مساء اليوم الجمعة، حيث يستقبل في الأولى البطائح فريق مسافي في لقاء قمة في الساعة الخامسة إلا ربعاً، وفي الثانية يستضيف دبا الفجيرة فريق التعاون في الخاسمة إلا ثلثاً، وغداً تختتم الجولة بلقاءين يجمعان العربي ودبا الحصن ومصفوت والذيد.

وتعتبر مباراة البطائح ومسافي لفض الاشتباك واعتلاء الصدارة بعد خسارة الإمارات، فالفريقان لهما تسع نقاط، وخاض مسافي ثلاث مباريات بينما لعب البطائح 4 مباريات.

وقال عبد الغني نوح مدرب مسافي إن فريقه جاهز وهو يتطلع لمتابعة نتائجه الجيدة وتحيق الفوز الرابع توالياً، فيما قال نور الدين العبيدي مدرب البطائح إن مهمة فريقه ستكون صعبة لكنه يثق في لاعبيه.

وبملعب النواخذة يسعى صاحب الأرض إلى العودة للانتصارات بعد الخسارة من الإمارات والتعادل مع الحصن في آخر جولتين وهو لا يرغب في الابتعاد عن فرق المقدمة ولدبا خمس نقاط في المركز الخامس وللتعاون أربع في المركز السابع، وقال جمعة العبدولي مدير الفريق إن النتائج ليست مرضية لكنهم يراهنون على لاعبيهم والجهاز الفني في العودة للمسار الصحيح. وأكد عارف شلنك مدرب التعاون رغبة الازرق في تحقيق نتيجة جيدة في مواجهة فريق كبير ومرشح للصعود.