شكرا لقرائتكم خبر عن لافال يخسر مباراته بدوري الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تسبب عدم وجود سيارة إسعاف، في تخسير فريق لافال نقاط مباراته مع يونايتد سبورت في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم، واعتبر يونايتد فائزاً بنتيجة 3-صفر.

وأشاد مبارك بالرملي الكتبي رئيس نادي يونايتد سبورت بقرار اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعد تطبيق اللائحة الفنية، وذلك لعدم التزام أصحاب الأرض بتوفير سيارة الإسعاف، موضحاً أن المسابقة تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل اتحاد الكرة في نسختها الثانية، ما يمهد لتحقيق الغايات المنشودة.

وقال الكتبي إن فريقه لديه الأفضل ليقدمه في الدوري بعد مرور 3 جولات كشفت عن القيمة الفنية الجيدة للعناصر التي يعول عليها النادي.

وأوضح الكتبي أن المنافسة على أشدها بين الفرق، إلى جانب المستوى الفني المتطور، وردة الفعل القوية من اللاعبين في جميع المباريات، الأمر الذي يضعها أمام جميع الاحتمالات في ظل الرغبة القوية بالوصول إلى المعدل المطلوب من النقاط والتأهل إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وشكا الكتبي من التجاهل الذي تعانيه المنافسة من الأجهزة الإعلامية خصوصاً المرئية، وقال إن الاهتمام الخجول يضع علامات استفهام كبيرة، بالنظر إلى قيمة المنافسة، لكونها مؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى، والذي يؤهل بدوره إلى دوري المحترفين، مشيراً إلى أن غياب التغطية الحقيقية لمباريات الدوري، يؤدي إلى حالة كبيرة من الإحباط لدى الفرق واللاعبين.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في وسائل الإعلام المختلفة، وندرك جيداً الظروف الاستثنائية الراهنة في الموسم، لكن في الوقت نفسه نتمنى رفع مستوى التجاوب الإعلامي، والحرص على تقارير أسبوعية على أقل تقدير للمباريات بمعدل زمني بسيط، والمؤسف أن الشارع الرياضي بسبب هذا التجاهل يفتقد إلى أبسط المعلومات الخاصة عن المنافسة.

وأشار الكتبي إلى رغبتهم بالتشاور والتواصل مع المعنيين في اتحاد الكرة حول آليات تطوير المسابقة والعمل على دراسة جميع الأسباب التي تعزز تطورها ونجاحها وتقييم الأمور من جميع الجوانب.