شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي أفضل لاعب في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال الهداف البولندي لبايرن ميونيخ، الألماني روبرت ليفاندوفسكي جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأفضل لاعب لعام 2020، وذلك على حساب نجم برشلونة الإسباني ولاعب يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستحق ليفاندوفسكي خلافة ميسي على عرش الأفضل، ونيل الجائزة بعد الأهداف الحاسمة والغزيرة التي سجلها لفريقه بايرن ميونيخ في عام 2020، وقيادته إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي كأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية.

وسبق لليفاندوفسكي أن توج في الأول من أكتوبر بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد القاري (ويفا)، وأصبح الخميس اللاعب الثاني فقط الذي يكسر احتكار 13 عاماً من ميسي ورونالدو لجائزة أفضل لاعب إن كانت تلك الخاصة ب«فرانس فوتبول» أو «فيفا» أو عندما أدمجت الجائزتان، بعد لوكا مودريتش (ريال مدريد) عام 2018.

ونال الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) جائزة أفضل حارس مرمى، ومواطنه يورجن كلوب (ليفربول) جائزة أفضل مدرب، في مفاجأة غير متوقعة، كون مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك كان الأحق بالجائزة بعد الخماسية.

ونال الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام جائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2020، وذلك بعد هدفه الرائع في مرمى بيرنلي.