شكرا لقرائتكم خبر عن «راكز» يتحدى «راهي» مجدداً في أقوى أشواط الأمسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضار جبلي علي، يواصل المضمار الأصفر اليوم الجمعة منافساته المثيرة لهذا الموسم، حيث يصل إلى محطته الخامسة في الحفل الذي يحمل اسم «سباق جميرا» الذي يشهد 6 أشواط مثيرة خصصت جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة، ويقام الحفل برعاية كاملة من طيران الإمارات، ويشهد الحفل مشاركة 64 خيلاً تبحث عن الفوز بجوائز مالية تبلغ 448 ألف درهم.

تبلغ المنافسة ذروتها في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «شروط»، حيث تشارك 9 خيول لعل الأبرز منها «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف بشالارد وقيادة ماركواند، صاحب الأرض والنتائج القوية في جبل علي، وتتجدد المنافسة بينه وبين «راهي» نجم السرعة في المضمار الأصفر الفائز في آخر مواجهة مع «راكز» الشهر الماضي.

ويدفع عميد المدربين علي الرايحي بالجواد «إحساسي» المتألق في سانداون قبل 5 أشهر بإشراف جون جوسدن في مشاركته الأولى محلياً، لكنه لم يركض على الأرضية الرملية من قبل.

وينطلق الحفل بسباق لخيول السنتين المبتدئة لمسافة 1200 متر بمشاركة جوادين بالشعار الأصفر، الأول «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف بشالارد وقيادة هارا، صاحب المركز الثالث في مشاركته قبل شهر، بالإضافة لرفيقه في الإسطبل «مهيب» الذي يفتتح مسيرته السباقية، بينما يعود «أنكل حامد» بإشراف واتسون وقيادة دوبس الذي أحرز الوصافة في مشاركته الأولى، وهناك «رير نينجا».

وفي الشوط الثاني، تشارك 13 خيلاً لم تتوج بلقب منذ أبريل من العام الماضي في سباق هانديكاب لمسافة 1200 متر، وتتجه الأنظار إلى «فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف واتسون وقيادة أونيل الذي أحرز الوصافة في مشاركته الأولى بالموسم الجاري، لكنه يحمل الوزن الأعلى برفقة «نويفادو»، وينافس بقوة «افتتاح» بإشراف المهيري وقيادة فريزو، بينما تدفع نقابة بورسلي بثلاثة خيول في السباق أبرزها «سلفادوري».

وفي الشوط الثالث لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، يشارك «متفائل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف بشالارد وقيادة ماركواند، وهو قادم من أوروبا وخاض أربعة سباقات وفاز في واحد لمسافة الميل، ويشارك محلياً للمرة الأولى، لكنه يواجه خيولاً ذات خبرة محلية، مثل «دالتري» بإشراف الرايحي وقيادة بايفا الفائز في سباق جبل علي الأول و«ضحاوي» بإشراف مصبح المهيري وقيادة فريزو، كما تشارك ثلاثة خيول بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعلى رأسها «مترفة» في زيارته الأولى للأصفر.

وخصص الشوط الخامس لخيول الثلاث سنوات المبتدئة لمسافة 1600 متر، ويسجل «دارك أوف نايت» بإشراف المهيري وقيادة فريزو، زيارته الأولى للأصفر أمام «فار سكاي» بإشراف واتسون وقيادة دوبس، و«بويتس مايند» بإشراف سيمار وقيادة مولن.

ويختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة 1600 متر وخصص للخيول التي لم تتوج منذ أبريل من العام الماضي، ويشهد مشاركة خيول لم يتوج أي منها في مضمار جبل علي من قبل باستثناء المهرة «هبة» بإشراف دوج واتسون وقيادة دوبس، فيما يسجل «فاضل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ماركواند زيارته الأولى للأصفر بعد محاولة متواضعة في مضمار أبوظبي، ويخوض سباقه الرملي الأول، ويشكل «المشرف» بإشراف المهيري وقيادة أونيل خطورة بعد نتائجه القوية على ذات المضمار والمسافة.