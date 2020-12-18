شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يحقق أول انتصار بالدورى على حساب مصر المقاصة بهدف كريم طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق إنبى أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعدما نجح فى الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز، ورفع الفريق البترولى رصيده لثلاث نقاط ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدورى بعد تحقيقه أول انتصار فى المسابقة المحلية، بعدما خسر مباراته أمام أسوان بهدف دون رد فى الجولة الأولى للمسابقة

بدأت المباراة بداية هادئة للغاية من لاعبى الفريقين فى أولى دقائق المباراة ثم استطاع كريم طارق فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء فى تسجيل هدف التقدم وهو أول أهدافه بالقميص البترولى من خلال عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق كريم فؤاد إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم طارق بتسديدة مباشرة سكنت الشباك فى أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 14 إلغاء هدف لإنبى بداعى التسلل على دينوبيتر جودى وفى الدقيقة 43 ضاع هدف محقق من مصر للمقاصة بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صلاح عاشور إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها باولن فوافى الخالى تماما من الرقابة الدفاعية أمام المرمى بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة العلوية ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم انبى بهدف دون رد.

وشهد الشوط الثانى محاولات من لاعبى الفريقين لفرض السيطرة علىل الكرة فى مناطق وسط الملعب، وشهدت الدقائق العشرة الاخيرة من اللقاء ضغط هجومى من لاعبى نادى المقاصة فى محاولة لإحراز هدف التعادل لكن دون جدوى حيث أطلق الحكم صافرته معلناً فوز انبى بالمباراة.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:حراسة المرمى: محمود حمدى -الدفاع: رجب عمران وأحمد مودى وعاصم سعيد وعصام صبحى - خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدى وهشام محمد -الهجوم: باولن فوافى وصلاح عاشور".

وجاء تشكيل إنبى كالتالي: "محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".