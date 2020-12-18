شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف نجوم الأهلى من الكروت الصفراء قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الأهلى غزل المحلة فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة وفى جعبة لاعبيه ثلاثة كروت صفراء من نصيب أيمن أشرف ومحمود كهربا ومحمد هانى.

وبدأ الأهلى مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد إصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى على تشكيل الفريق الذى يواجه غزل المحلة مساء اليوم، ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فالشناوى سيحرس المرمى الأحمر، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول ومحمد هانى، وفى الوسط أليو ديانج وعمرو السولية، ومحمد مجدى قفشة وكهربا ومحمد شريف، على أن يقود الهجوم صلاح محسن.