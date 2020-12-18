شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إلغاء مباراة منتخب الشباب وتونس وهزيمة الفراعنة 3 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة، ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15، ليتم إلغاء المباراة رسميا واحتساب نتيجتها 3 / 0 لصالح منتخب تونس.

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب الشباب قد أعلن التشكيل الذى يخوض به مباراة تونس، المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

جاء تشكيل المنتخب كالآتي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف.