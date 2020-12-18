شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مروان محسن من السفر مع الأهلي للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحدد الجهاز الطبى بالنادي الأهلي موقف مروان محسن من رحلة السفر للنيجر، وإن كانت فرص لحاقه صعبة للغاية، ويخضع اللاعب لاختبار طبى للوقوف على آخر مستجدات إصابته على مستوى الركبة. وقام الجهاز الطبي بحقن مروان محسن مرتين للتخلّص من الآلام التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية وجعلته يُشارك فى عدة مباريات للفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً متحاملًا على نفسه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده، وكان من المفترض حقن ركبة اللاعب عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، لكن تقرر تأجيل الأمر وقتها.

وبدأ مروان محسن تنفيذ برنامج تأهيلى للتعافى من آثار الإصابة، ويخوض المهاجم الدولي تدريبات بدنية فى الجيم ويعقبها تدريبات الجرى حول الملعب من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويواجه الأهلى غزل المحلة فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، وبدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبأداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة 1/1، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى ظل صراعه للحفاظ على لقب الدورى العام، بينما يرغب أبناء خالد عيد فى استعادة ذكريات الماضى وتعزيز موقفهم مبكرًا فى جدول الترتيب.

ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد اصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا أمام الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.