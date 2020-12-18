7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، 18 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها عبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك غداً بعد التعافى من كورونا، وأسباب استبعاد طاهر محمد طاهر من مواجهة الأهلى وغزل المحلة اليوم.

عبد الله جمعة يعود لتدريبات الزمالك غداً بعد التعافى من كورونا

يعود عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، للتدريبات الجماعية للأبيض، غدًا السبت، بعد تعافيه تماماً من الإصابة بفيروس كوورنا، التى لحقت به قبل مباراة الفريق أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا التى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، فيما غاب جمعة عن الفريق منذ ذلك التوقيت قبل أن تتحول العينة الطبية التى خضع لها مؤخرًا إلى سلبية ويتأكد تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وجاهزيته للمشاركة مع الأبيض فى المباريات المقبلة.

أسباب استبعاد طاهر محمد طاهر من مواجهة الأهلى وغزل المحلة اليوم

كشف مسئولو النادى الأهلى سبب استبعاد طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق من مواجهة المحلة، مؤكدين أن استبعاد اللاعب فنياً وليس لتعرضه لأى نوع من الإصابة، وذلك بسبب ضعف المردود الذى يقدمه سواء فى التدريبات أو المباريات، وآخرها مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات بطولة الدورى العام.

مسحة كورونا على الموبايل وراء مشاركة لاعب المصارعة بالتجارب

كشف مسئولو اتحاد المصارعة عن أسباب مشاركة عبد الله جابر، لاعب المنتخب، والذى شارك فى التجارب، رغم أن نتيجة المسحة التى خضع لها أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مقابل اشتراط الاتحاد أن تقتصر المشاركة على من يقدم ما يثبت خضوعه للمسحة وسلامته من الكورونا .

طلائع الجيش يتابع حالة سداسى كورونا استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة بالدوري

يبذل الجهاز الطبى بنادى طلائع الجيش بقيادة هانى درويش جهودًا مكثفة لمتابعة حالة الستة لاعبين المصابين بفيروس كورونا فى صفوف الفريق وهم: "محمد بسام ومهند لاشين وإسلام محارب وخالد سطوحى وناصر منسى وإسلام جمال" حيث يخضع كل منهما للعزل الصحى فى منزله تحت إشراف طبيب الطلائع أملاً فى تعافيهم لتجهيزهم لمواجهة مصر المقاصة لاسيما بعد أن تلقى الفريق خسارة فى مباراته الأخيرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف ومن قبلها تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ليتذيل جدول الدوري بنقطة واحدة.

الأشعة تحدد موقف ثنائى الإسماعيلى من مواجهة الجونة بالجولة الثالثة للدورى

يخضع عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى وعماد حمدى لاعب الارتكاز لإجراء أشعة لتحديد مدة غيابهما عن الفريق، وتم استبدال عماد حمدى بعد تعرضه للإصابة فى شظية الأنكل، فيما تعرض عبد الرحمن مجدى لكدمة خلال مواجهة الفريق أمام الإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل منهما.

عماد النحاس يدرس النجم الساحلى بالفيديو قبل موقعة الثلاثاء بالكونفدرالية

يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب على دراسة عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلى قبل اللقاء المرتقب.

تمزق فى العضلة الأمامية يبعد عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى أسبوعين

تأكد غياب عبد الرحمن مجدى، جناح الإسماعيلى، عن مواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل فى ثالث جولات مسابقة الدورى المحلى، وكشفت الأشعة تعرض اللاعب لتمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج لفترة راحة لا تقل عن أسبوعين قبل العودة للتدريبات.