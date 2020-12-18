شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يستعيد الذكريات مع شوقى وجمعة والحضرى وعلق: "إيه اللمة الحلوة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد بركات نجم النادى الأهلى السابق، ومدير منتخب مصر، ذكرياته مع الجيل الذهبى للقلعة الحمراء، بصورة جمعته بنجوم القلعة الحمراء السابقين وائل جمعة وعصام الحضرى ومحمد شوقى، وعلق ملك الحركات عبر حسابه الشخصى على انستجرام "ايه اللمة الحلوة دى".



محمد بركات



بركات وشوقى وجمعة والحضرى

وسجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدف، حيث سجل "73" هدفا فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس السعودية "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.