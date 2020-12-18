شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا توجد أسماء مرشحة للجنة اتحاد الكرة ونتواصل مع فيفا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتابع أزمة المنتخب الوطنى للشباب فى تونس، والوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم لهم، وأنهم مع المنتخب لنهاية المطاف ولم يتعجلوا فى قرار الانسحاب لحين استنفاد كل الحلول الممكنة، لاسيما أن البعثة واللاعبين لديهم إصرار على استكمال البطولة وتشريف الكرة المصرية.

وعن تعيين لجنة جديدة لإدارة اتحاد الكرة خلفا للجنة المعينة الحالية، حرص صبحى على توجيه الشكر لعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية وكل أعضاء اللجنة عن الفترة التى عملوا فيها خلال عام ثم المد لأربعة أشهر ثم شهر، قال خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم ترشيح أسماء لتولى اللجنة.

اتحاد الكرة خلال ساعات أسماء اللجنة الثلاثية التى ستدير اتحاد الكرة وترددت أنباء عن ترشيح عدد من الأسماء منهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وعمرو السعيد رئيس نادى الصيد وعاصم مرشد المرشح لعضوية اتحاد الكرة.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد قررت تجميد اجتماعاتها الرسمية لحين وصول قرار رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية ليصبح عددها 3 فقط، بعدما تواصل عمرو الجناينى مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين آخر موعد للجنة.