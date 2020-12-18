شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يظهر فى ملعب رادس انتظاراً لتحديد موقف مباراة تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منتخب مصر النزول إلى أرضية ملعب رادس، انتظارا للموقف النهائى من إقامة لقاء المنتخب الوطنى للشباب مع تونس من عدمه، حيث ترفض فى الوقت الحالى اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة، ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

وشهدت مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس أزمة كبيرة بوجود عينة إيجابية للاعب محمود صابر ليطلب الجانب التونسي خروج اللاعب ويتم الموافقة عليه من قبل المنتخب المصري ويقوم بإستبداله بلاعب جديد قبل أن يعترض رئيس اللجنة الطبية بتونس على وجود اللاعب البديل أيضا ويؤكد أن عدد اللاعبين 14 فقط وبالتالي عدم إحقية إقامة المباراة.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب التشكيل الذى يخوض به مباراة تونس، المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

جاء تشكيل المنتخب كالآتي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرج - يوسف حسن - أحمد شريف.



منتخب مصر فى الملعب