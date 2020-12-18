شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يصل القاهرة الأحد المقبل لمواجهة المقاولون فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى النجم الساحلى التونسى إلى القاهرة الأحد المقبل 20 ديسمبر، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدى الثانى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن يخضع الفريق التونسى للمسحة الطبية الرسمية من قبل الكاف في نفس يوم الوصول إلى القاهرة، للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء المرتقب.

واطمأن عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، على لاعبي الفريق بعد المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها اللاعبون، والتى جاءت نتائجها سلبية لجميع اللاعبين، وذلك عقب ثبوت إصابة سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بفيروس كورونا ما أدى إلى غيابه عن مباراة وادى دجلة الأخيرة بالدورى، حيث تم خضوع اللاعب للعزل الصحى وفقاً للبروتكول الطبى المتبع.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب على دراسة عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الساحلى قبل اللقاء المرتقب.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة النحاس لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

فى سياق متصل، أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، إصابته بفيروس كورونا، وكان الجزيرى قد غاب عن مباراة المقاولون ووادى دجلة، والتى جمعت الفريقين الأربعاء الماضى على استاد السلام وانتهت بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف، حيث خضع اللاعب لمسحة طبية وأكدت نتيجتها إصابته بالفيورس التاجى.