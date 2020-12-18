شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. كريم طارق يتقدم لإنبى فى شباك مصر المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مصر المقاصة وإنبى بتقدم الفريق البترولى بهدف دون رد سجله كريم طارق، فى اللقاء المقام با ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بدأت المباراة بداية هادئة للغاية من لاعبي الفريقين في أولى دقائق المباراة ثم استطاع كريم طارق فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء فى تسجيل هدف التقدم وهو أول أهدافه بالقميص البترولى من خلال عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق كريم فؤاد إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم طارق بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 14 إلغاء هدف لإنبي بداعي التسلل على دينوبيتر جودي وفى الدقيقة 43 ضاع هدف محقق من مصر للمقاصة بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صلاح عاشور إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها باولن فوافي الخالي تماما من الرقابة الدفاعية أمام المرمى بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة العلوية ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم انبى بهدف دون رد.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:حراسة المرمى: محمود حمدى -الدفاع: رجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي - خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد -الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور".

وجاء تشكيل إنبى كالتالي: "محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، لتحقيق أول انتصار فى المسابقة، وطالب لاعبيه بغلق صفحة خسارة الأهلى والتركيز على لقاء الليلة وحسمه ليكون بمثابة دفعة معنوية هائلة في مستهل رحلة الفريق الفيومى بالمسابقة المحلية، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه عدم تقبله فكرة التقصير أو الاستهانة بالمنافس في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق البترولى مشدداً على ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في هذه المرحلة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري مؤكداً أن المقاصة فريق قوى لايستهان بقدراته وقدم مباراة مميزة أمام الاهلى رغم خسارته بثلاثية لاتعبر عن سير اللقاء.

واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو.

فيما شهد فريق مصر المقاصة عملية إحلال وتجديد في صفوفه وقام مسئولو النادي بضم 10 لاعبين هم عماد فتحي وأحمد عادل " ميسي" والليبي مفتاح طقطق من المصري وأسامة العزب هشام محمد من الإتحاد السكندري ومحمود غزالي من فريق التقدم السعودي وأحمد متعب من دمنهور وعبده وزة من بني سويف ولاعبين تحت السن على سبيل الإعارة من الزمالك وهما خالد مصطفى ويوسف مرعي كما إستعاد الفريق مهاجمه مروان حمدي بعد إنتهاء إعارته لوادي دجلة