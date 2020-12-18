إنبي يهزم المقاصة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغلب إنبي على مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد المقاولون العرب اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم طارق، الوافد الجديد لنادي إنبي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وحصد إنبي أول ثلاث نقاط له في المسابقة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام أسوان بهدف نظيف، ليحتل المركز السابع.

على الجانب الآخر، تعرض المقاصة للهزيمة الثانية على التوالي، حيث كان قد خسر المباراة الافتتاحية بالموسم أمام الأهلي 3-1، ليحتل المركز الـ17 (قبل الأخير) بدون أي رصيد من النقاط.

وسجل كريم طارق هدف إنبي بعدما استغل عرضية متقنة من الظهير الأيمن كريم فؤاد ليسدد الكرة على الطائر في شباك محمود حمدي حارس المقاصة الذي لم يتمكن من التصدي لها.

تشكيل مصر المقاصة: محمود حمدي، أحمد مودي، عاصم سعيد، أحمد صبيحة، هشام محمد، مصطفى شبيطة، صلاح عاشور، عصام صبحي، باولن فوافي، مروان حمدي،، رجب عمران.

تشكيل إنبي: محمود جاد، علي فوزي، رامي صبري، حامد إسماعيل ساوادوجو، كريم فؤاد، عبدالرحمن عامر، هشام عادل، دينو بيتر، محمد مرسي، مصطفى عادل، كريم طارق.