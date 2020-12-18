طلائع الجيش يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد بسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن محمد بسام حارس الفريق لم يصله أي عرض من النادي الأهلي كما تردد خلال الفترة الماضية.

وأشار المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بسام مستمر مع طلائع الجيش خلال الفترة المقبلة، مضيفاً:"بسام حارس دولي ومن الطبيعي ارتباط اسمه بالانتقال إلى القطبين".

وتابع مدير الكرة بنادي طلائع الجيش:"بسام يفكر في اللعب بشكل أساسي دائمًا وفريق طلائع الحيش يمتلك لاعبين على أعلى مستوى هذا الموسم وعلى قدر المسؤولية لتحقيق مركز متقدم في الدوري".

وأتم مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، تصريحاته بالإشارة إلى أنه يتوقع استمرار بسام في الانضمام للمنتخب نظرًا لمستواه الكبير.