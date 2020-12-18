رسميًا .. إلغاء مباراة مصر وتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا للشباب إلغاء مباراة مصر وتونس في الجولة الثانية من البطولة المؤهلة لكأس أفريقيا للشباب 2021 في موريتانيا.

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا إقامة المباراة بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة لإصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا (11 أساسيًا + 4 احتياطيين بينهم حارس مرمى).

وكان من المفترض أن يلعب منتخب مصر مع نظيره التونسي في الثالثة عصرًا من مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس الرياضية.

وأعلن منتخب مصر التشكيل الذي يخوض به المباراة قبل أن تشتعل أزمة بسبب عينة أحمد نبيل " كوكا" الذي حدث تضارب حول نتيجة مسحته.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن إصابتين جديدتين بعدوى فيروس كورونا مؤكداً عدم إمكانية خوض مباراة تونس قبل تدخل وزير الرياضة.

وأعلن أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة في وقت متأخر من أمس الخميس سماح السلطات التونسية بمسحة استثنائية لجميع لاعبي منتخب مصر تظهر نتيجتها صباح اليوم وتحدد مصير المباراة.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الشباب لمصراوي إن نتيجة العينة الاستثنائية أظهرت تحول عينتين من إيجابية إلى سلبية ليرتفع عدد اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المباراة إلى 16 لاعباً.

ويشارك 6 منتخبات وهي: "ليبيا، تونس، مصر، المغرب، والجزائر"، في مجموعة واحدة يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني لكأس إفريقيا 2021، والتي سوف تقام بموريتانيا.