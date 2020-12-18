اللجنة الطبية ترفض إقامة مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال أفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها لأحد لاعبي منتخب مصر، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال أفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا (11 أساسيًا + 4 احتياطيين بينهم حارس مرمى).

من جانبه، قال وليد ماهر، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، إن هناك مشوارات تُجرى حاليا بين رئيس اللجنة الطبية واتحاد شمال أفريقيا وسكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتوصل إلى حل للأزمة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري أعلن تشكيلة أشبال المدرب ربيع ياسين والذي جاء بعدد 11 لاعبًا، إضافة إلى 4 لاعبين على مقاعد البدلاء (طالع التفاصيل).

يُذكر أن منتخب مصر تم إعلان انسحابه في مواجهة ليبيا بالجولة الأولى من البطولة المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 في موريتانيا.