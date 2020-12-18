عاجل.. خصم 18 نقطة من رصيد الوحدة السعودي بقرار انضباطي

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا مفاجئًا بخصم 18 نقطة من رصيد نادي الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2020 – 2021 . وجاء القرار بسبب امتناع نادي الوحدة عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات . خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات . وأعلنت قنوات السعودية الرياضية عن القرار عبر حسابها على تويتر وجاء كالأتي: " لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من نادي الوحدة لامتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات . الوحدة لامتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات . ويحتل فريق الوحدة حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، ويستعد الفريق لملاقاة العين يوم الثلاثاء المقبل بالجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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