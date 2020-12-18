إعلامي تونسي: تضارب عينة حمزة علاء حارس منتخب مصر سبب أزمة مباراة تونس

كشف هادي الجبنياني الإعلامي التونسي، أن موقف مباراة منتخب مصر للشباب ونظيره تونس لم يحسم بعد، في ظل رفض الاتحاد التونسي خوض المواجهة، بداعي وجود لاعب مصاب بفيروس كورونا في صفوف الفراعنة، ومازالت عينته إيجابية، وليست سلبية.

قال الجبنياني في تصريحات عبر قناة النيل سبورت، أن حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر للشباب، ما زالت عينته إيجابية قبل مواجهة تونس.

وأضاف: "أن اللاعب أجرى مسحتين في إحدى المعامل التونسية، الأولى جاء ت سلبية قبل أن يتم إبلاغ

منتخب مصر بإيجابية عينة اللاعب".

وأشار: "موقف المباراة لم يتضح حتى الَان، في انتظار قرار اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا".

وكان فيروس كورونا قد ضرب صفوف منتخب مصر للشباب، قبل مواجهة ليبيا الماضية بإصابة 14 لاعب.

وخسر منتخب مصر المباراة الماضية أمام منتخب ليبيا بثلاثية نظيفة كنتيجة إعتبارية، وذلك لعدم تواجد لاعبين.