اخبار السعودية | مدرب الفتح يعدد مزايا الإطاحة بحامل لقب كأس الملك “الهلال”

أعرب البرتغالي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الفتح عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأطاح الفتح بفريق الهلال (حامل اللقب) من البطولة، عقب فوزه عليه 2 / صفر اليوم الخميس في دور الستة عشر للمسابقة

وقال فيريرا في تصريحات إعلامية عقب اللقاء “دائمًا ما نحاول تطبيق أسلوبنا واليوم نجحنا في ذلك ومن الجيد أن نحقق الفوز على فريق كبير لقد تفوقنا على الهلال نتيجةً وأداءً”.

أضاف المدرب البرتغالي: “لم نغير خططنا بسبب غيابات الهلال ولكن هذا هو أسلوبنا ونعمل عليه منذ أسابيع”.

وأوضح فيريرا: “لم نركز على جانب محدد في الهلال خاصة أن الجناحين لدينا يملكان خصائص مختلفة، فمراد باتنا يمتاز بالتحكم في الكرة والمراوغة ونجح في صناعة الفارق”.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح المغربي مراد باتنا التسجيل لمصلحة الفتح في الدقيقة 55، قبل أن يضيف زميله الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني في الدقيقة .88

بتلك النتيجة، ثأر الفتح من خسارته صفر / 3 أمام الهلال في الثامن من ديسمبر الحالي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم.