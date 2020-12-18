بث مباشر | مشاهدة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي وغزل المحلة في اهم مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة “الاهلي وغزل المحلة” على قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على “استاد الاهلي We السلام”، بإدارة من الحكم المصري “‘طارق مجدي”.

وتنطلق مواجهة الاهلي وغزل المحلة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

بدأ النادي “الاهلي” حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري بفوزًا مستحق في الجولة الأولى على “مصر المقاصة”، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز على الصاعد حديثًا لدوري الأضواء غزل المحلة، وذلك من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب.

وسيتولى قيادة الاهلي اليوم من دكة البدلاء المدرب العام “كيفن جونسون”، والمساعد “سامي قمصان”، بعد إصابة المدير الفني “بيتسو موسيماني” بفيروس كورونا.

ويغيب كل من “وليد سليمان، وسعد سمير” عن مباراة الاهلي اليوم لأسباب فنية، ولن يتواجد “طاهر طاهر، حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، محمود متولي” بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، استهل نادي “غزل المحلة” مشواره في الدوري المصري الممتاز بالتعادل امام “سموحة” في الجولة الأولى وسط غياب مدربه “خالد عيد” الذي يغيب اليوم ايضًا عن مواجهة الاهلي لظروف صحية.

ويعد غزل المحلة أحد أشهر الأندية المصرية، حيث سبق وأن حقق لقب بطولة الدوري المصري الذي فاز به 7 فرق فقط، مرة واحدة موسم 1973/1972. (اضغط هنا للإطلاع على سجل أبطال الدوري المصري).

ويتواصل غياب الثنائي المحترف النيجيري “إيدو موسيس” ومواطنه “إيمانويل إيجيبتور” عن غزل المحلة اليوم للمباراة الثانية على التوالي لعدم الجاهزية.

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