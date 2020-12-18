شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس، المقرر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. وجاء تشكيل المنتخب كالآتي: حراسة المرمى: حمزة علاء. خط الدفاع: أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد. خط الوسط: العربي بدر - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي. الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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