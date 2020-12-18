شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب خروج طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أن سبب خروج طاهر محمد طاهر، من حسابات الجهاز الفني للأهلي أمام غزل المحلة المقررة اليوم الجمعة في الجولة الثانية للدورى الممتاز لمعاناته من نزلة برد، تسببت في ارتفاع درجة حرارته، ما جعل الجهاز الفني، يفضل إراحته واستبعاده.
كما خرج من قائمة الأهلي، كل من كريم نيدفيد ومروان محسن وحسين الشحات وناصر ماهر وجونيور أجاي؛ بسبب الإصابة، ووليد سليمان وسعد الدين سمير، لأسباب صحية.
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