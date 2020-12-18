شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق كامل لبراعم الأهلي في افتتاح مهرجان السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت فرق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائج مميزة في اليوم الافتتاحي لمهرجان البراعم السوبر، الذي تقام مبارياته على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.



فريق مواليد ٢٠١١ حقق الفوز بنتيجة كبيرة على فريق الغابة بتسعة أهداف دون رد، بينما فاز فريق مواليد ٢٠١٠ على المرج بثنائية نظيفة سجلها إبراهيم نبيل وياسين تامر، فيما فاز فريق مواليد ٢٠٠٩ على السكة الحديد ٥ - صفر، وسجل الأهداف عمر سامح (٤ أهداف) ويوسف مسلم.



وحرص مسئولو قطاع الناشئين بالأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلي رأسها ارتداء الكمامة لجميع أفراد الأجهزة الفنية، وقياس درجات الحرارة لجميع لاعبي الفرق والأجهزة الفنية قبل دخولهم الملعب.



وتقام مباريات مهرجان البراعم بدون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ – ٢٠١٠ - ٢٠١١)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٧ التي يتوج خلالها الفريق الأكثر حصداً للنقاط باللقب.