شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوشاية التي أطاحت بـ«الجنايني» من الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مسؤول في اللجنة الخماسية تفاصيل وكواليس قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتوجيه الشكر إلى اللجنة المؤقتة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال المصدر: «شخصية دولية معروفة للجميع تواصلت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا وأبلغتهم بوجود تدخل حكومى في عمل اللجنة الخماسية».

وأضاف المصدر: «الشخصية الدولية دللت للفيفا على صحة كلامه بعدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، والكارثة أنه أرسل صورة اجتماع وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بالاتحادات واللاعبين المؤهلين للأولمبياد الذي انعقد الأسبوع الماضى للتدليل على أن قرار منع انعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات هو تدخل حكومى، وليس لأسباب تتعلق بكوورنا، خاصة أن الصورة عبارة عن تجمع رياضى كبير يفوق اجتماع الجمعية العمومية حال انعقادها».

وشدد المصدر على أن الشخصية الدولية قامت بالوشاية انتقاماً من اللجنة الخماسية اعتقاداً منها أنها تقف ضد مساعيه من أجل انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد سواء برئاسته أو بدعمه لأحد المرشحين في ظل رفض عمرو الجنايني أن يكون مجرد صورة.

وفى حقيقة الأمر تدير الشخصية الدولية الاتحاد من خلف الأبواب كما هو كان معتاداً سابقاً، وتابع المصدر: «الشخصية الدولية تمسكت بإقصاء لجنة الجنايني وتعيين لجنة جديدة أملا في تعيين أشخاص يكونون تابعين له، مما يتيح له السيطرة على الاتحاد الفترة المقبلة، بما يضمن نجاحه حال ترشحه أو بدعمه لأحد المرشحين ممن هو معروف ولاؤه وانتماؤه له».