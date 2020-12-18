شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب إستقر الجهاز الفنى للاهلى على التشكيل الذى سيخوض مواجهة غزل المحلة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من الدوري ا الممتاز.

وسيقود اللقاء فنيا كافين جونسون، ويعاونه سامي قمصان، في غياب المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويخضع للعزل الصحي في أحد المستشفيات.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة، محمد الشناوي فى حراسة المرمى وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود كهربا وجيرالدو "صلاح محسن".

وكان الأهلي قد فاز على المقاصة (3-1)، في مستهل مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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