أول رد من عبدالله السعيد على واقعة قميص شيكابالا

رد قائد فريق بيراميدز، عبدالله السعيد، على الأقاويل التي تحدثت عن استغنائه عن قميص محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، الذي بادله معه، وذلك عقب نهاية اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالأمس.
وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت صورة لعبد الله السعيد وشيكابالا، وهما يتبادلان القمصان، عقب انتهاء مباراة بالأمس، ثم منح قائد بيراميدز، قميص شيكابالا، لزميله، دودو الجباس.
ونشر السعيد، فيديو، عبر حسابه الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يحمل قميص شيكابالا؛ لينفي بذلك كل ما أثير حول الواقعة.
يشار إلى أن المواجهة التي جمعة بين الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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