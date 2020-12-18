محمد الشناوى "أسد الأهلى الذهبى" ورجل المهام الصعبة فى القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ32، فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 بالحامول بكفر الشيخ، انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج فى المراحل السنية.

ويقدم الحارس الدولى محمد الشناوى مستويات رائعة بالفترة الأخيرة، سواء مع الأهلى أو الفراعنة، ويحظى بحب الجماهير وثقة جميع المدربين الذين تولوا قيادة الأهلى أو المنتخب.

وقاد الحارس الدولى فريق الأهلى هذا الموسم لتحقيق ثلاث بطولات خلال فترة قصيرة، وهى البطولة الغالية والتى كانت غائبة عن القلعة الحمراء منذ موسم 2013، دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة للدورى المصرى الممتاز، وكأس مصر.

ولد فى 18 ديسمبر 1988

من مواليد الحامول بكفر الشيخ

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